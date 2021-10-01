Глава Почта Банка может покинуть свой пост

Председатель правления Почта Банка Дмитрий Руденко может уйти в отставку. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на собственные источники. В самой финансово-кредитной организации эту информацию назвали слухами.

Дмитрий Руденко возглавляет Почта Банк с 2016 года. ВТБ и «Почта России» владели банком на паритетной основе — у них по 50% минус одна акция. 30 сентября ВТБ выкупил у Руденко две акции «дочки» и вернул себе контрольный пакет, потерянный в 2017 году.

Как заявил представитель Почта Банка, информация о возможной отставке Руденко является слухами, в пресс-службе ВТБ от комментариев отказались.

Ранее сообщалось, что получение контрольного пакета акций Почта Банка позволит ВТБ улучшить показатели отчётности по МСФО, высвободить капитал от вложений в акции банка и использовать его для роста бизнеса и развития собственной экосистемы. Эксперты отмечают, что сделка потребует согласования с Федеральной антимонопольной службой, так как после неё ВТБ получит право распоряжаться более чем 50% голосующих акций Почта Банка.