Права детей погибших сотрудников всех силовых структур предложили уравнять

https://static.news.ru/photo/1102d74c-b621-11ea-a8af-fa163e074e61_660.jpg Мария Большакова Фото: Мария Большакова/facebook.com

Председатель благотворительной организации «Союз семей военнослужащих России» Мария Большакова обратилась к Владимиру Путину с просьбой уравнять в правах детей сотрудников всех силовых ведомств, погибших при исполнении обязанностей, а также урегулировать вопросы, связанные со статусом семей военнослужащих, погибших в первую и вторую чеченскую кампании. Свою просьбу она высказала на церемонии награждения госпремией, которая была ей присвоена за выдающиеся достижения в сфере правозащитной деятельности.

Хочу попросить вас, чтобы государство уделило ещё большее внимание детям погибших защитников Отечества. Необходимо детям сотрудников всех силовых структур придать статус «Ребёнок погибшего защитника Отечества», — цитирует «Интерфакс» Большакову.

Она пояснила, что дети погибших сотрудников некоторых ведомств имеют право на льготное поступление в вузы и на летнее оздоровление, а «по другим силовым ведомствам таких решений нет». Большакова попросила президента о встрече, чтобы передать ему соответствующее обращение.

Как писал NEWS.ru, Владимир Путин вручил государственные премии за 2019 год после парада Победы 24 июня. Помимо Большаковой, лауреатами госпремий стали директор музея-усадьбы Рахманинова «Ивановка» Александр Ермаков, писатель и литературовед Валентин Курбатов, руководитель Иркутского регионального центра русского языка, фольклора и этнографии Галина Медведева. Награду получили директор Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера, Петербург) РАН Андрей Головнёв и учёные Института теплофизики имени Кутателадзе Сибирского отделения РАН — Михаил Предтеченский, Дмитрий Маркович, Владимир Меледин. Отмечены также гендиректор компании «Биокад» Дмитрий Морозов, биологи Андрей Улитин и Татьяна Черновская. Кроме того, госпремии получили композитор Давид Тухманов, главврач столичной ГКБ № 15 имени Филатова Валерий Вечорко и народный артист России Константин Хабенский.

Ранее Путин подписал указ, согласно которому размер государственных премий за выдающиеся достижения в правозащитной деятельности и благотворительности повышается с 2,5 до 10 млн рублей.