https://static.news.ru/photo/d47b4bec-4f7d-11ea-8cf2-fa163e074e61_660.jpg Владимир Познер Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Журналист Владимир Познер заявил, что в США сегодня «очень сильны антирусские настроения», и страна не заинтересована в том, чтобы это изменить. По его словам, в Вашингтоне предпочли бы «увидеть Россию страной зависимой, гораздо более слабой».

Своё мнение журналист высказал на сайте «Познер Online».

Он добавил, что страны Запада нарушили договорённость с Москвой о нераспространении НАТО на восток. Результатом явилось нынешнее недоверие между Россией и Западом. Журналист отметил, что за разрешение Германии воссоединиться, Москва могла «просить очень много».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Владимир Познер высказался о телеведущей ВГТРК Александре Новиковой, рассмеявшейся во время записи сюжета о повышении дотаций льготникам. По его словам, подобная реакция журналистов встречается не только в России, однако именно у нас эта новость вызвала такой «ажиотаж».