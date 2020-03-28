https://static.news.ru/photo/5d314c6a-70db-11ea-8b75-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пассажиры в возрасте старше 65 лет могут отменить на поездку на поезде и вернуть деньги за билет дистанционно.

Технологию возврата билетов ОАО «РЖД» разработало в связи рекомендацией пожилым гражданам не посещать общественные места из-за распространения коронавируса.

Для отмены поездки пассажиру необходимо позвонить в Единый информационно-сервисный центр компании и сообщить оператору свои данные и реквизиты билета. После этого с ним будет согласован пункт продажи, где в течение шести месяцев можно будет вернуть деньги при предъявлении оригинала проездного документа. Дополнительные платы и сборы при этом взиматься не будут.

Кроме того, вернуть билет в кассу могут родственники пожилого пассажира. Для этого необходимо наличие простой письменной доверенности, сообщается на сайте РЖД.

Возможность возврата распространяется на неиспользованные проездные документы на поезда отправлением до 1 июня.

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