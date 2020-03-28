Пассажиры в возрасте старше 65 лет могут отменить на поездку на поезде и вернуть деньги за билет дистанционно.
Технологию возврата билетов ОАО «РЖД» разработало в связи рекомендацией пожилым гражданам не посещать общественные места из-за распространения коронавируса.
Для отмены поездки пассажиру необходимо позвонить в Единый информационно-сервисный центр компании и сообщить оператору свои данные и реквизиты билета. После этого с ним будет согласован пункт продажи, где в течение шести месяцев можно будет вернуть деньги при предъявлении оригинала проездного документа. Дополнительные платы и сборы при этом взиматься не будут.
Кроме того, вернуть билет в кассу могут родственники пожилого пассажира. Для этого необходимо наличие простой письменной доверенности,
Возможность возврата распространяется на неиспользованные проездные документы на поезда отправлением до 1 июня.
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