Пожилым дали советы по укреплению иммунитета Гериатр Рунихина: правильное питание и сон помогут укрепить иммунитет у пожилых

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Укрепить иммунитет пожилым людям помогут правильное питание, полноценный сон и снижение стресса, рассказала в беседе с «Москвой 24» главный гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина. Также, по ее словам, важно давать организму умеренную физическую нагрузку.

Как отметила специалист, в рационе пожилого человека обязательно должны быть белковые продукты. При этом акцент лучше делать на молочных продуктах и белке растительного происхождения.

Можно употреблять бобовые, такие как фасоль или соя. В качестве животного белка подойдут рыба и курица, но ни в коем случае не жирное мясо, — подчеркнула эксперт.

Кроме того, укрепить иммунитет людей старшего возраста поможет клетчатка, продолжила врач. Ежедневное употребление овощей и фруктов с содержанием пищевых волокон способствует здоровью ЖКТ и обеспечению иммунного статуса.

С возрастом у людей возникает склонность к железодефицитной анемии, поэтому важно употреблять мясо, добавила Рунихина. Также важно употреблять продукты, богатые витаминами. Так, витамин A содержится в моркови, сливочном масле, печени трески, кураге и чернике. Витамин D можно получить из рыбы и яиц, а витамин C — из цитрусовых.

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