Появилось видео с места гибели Старовойта

В Сети появилось видео с места гибели бывшего министра транспорта России Романа Старовойта, передает корреспондент NEWS.ru. На кадрах видна засохшая лужа крови рядом с местом, где был припаркован его автомобиль в подмосковном Одинцово.

Ранее стало известно о самоубийстве Старовойта. По предварительным данным, перед случившимся бывший губернатор Курской области Смирнов, арестованный по делу о хищениях при строительстве укреплений, дал против него показания. Также стало известно, что тело Старовойта обнаружила личная охрана на подмосковной парковке. Сотрудники прибыли к месту гибели политика на служебной машине.

В свою очередь политолог Макаркин предположил, что «триггером» отставки Старовойта мог стать июльский авиаколлапс. Тем не менее основной причиной эксперт назвал его работу в Курской области, из-за которой увольнение было неизбежным. При этом, по мнению политолога, принципиальных изменений в работе Минтранса при новом главе Андрее Никитине не ожидается.

Кроме того, Минтранс России официально выразил соболезнования семье и близким Старовойта в связи с его трагической гибелью. В ведомстве отметили, что информация о дате и месте прощания будет сообщена дополнительно.