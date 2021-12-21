В Сети появилось видео с места ДТП с участием главы Кузбасса

В Сети опубликовано видео с места ДТП, в которое попал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв по пути на встречу с родственниками погибших горняков на шахте «Листвяжная». Глава региона не пострадал, сообщил Telegram-канал SHOT.

В кадр попали несколько автомобилей, попавших в ДТП, в том числе большегруз, а также стоящие на «аварийке» две фуры. К машинам подъехал эвакуатор. Видно, что автомобили получили сильные повреждения. По предварительным данным, три человека пострадали в результате аварии — все они получили необходимую медицинскую помощь.

ДТП произошло на трассе Кемерово — Новокузнецк. Причиной аварии, по предварительным данным, стали сложные метеоусловия. Губернатор продолжил путь в одном из автомобилей кортежа.

Взрыв метана на шахте «Листвяжная» произошёл 25 ноября 2021 года. В результате аварии погибли 46 шахтёров и пять горноспасателей. Центральный райсуд Кемерово арестовал до 25 января 2022 года директора шахты Сергея Махракова. Ему предъявлено обвинение в нарушении требований промышленной безопасности.