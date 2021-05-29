Появилось видео начала стрельбы в Екатеринбурге

https://static.news.ru/photo/55072f2c-c1f8-11eb-b043-96000091f725_660.jpg Фото: Дина Веретельникова/ТАСС

Жильцы соседнего дома на улице Бородина в Екатеринбурге сняли на видео момент начала стрельбы, которую устроил бывший сотрудник МВД Сергей Болков. Ролик опубликовал телеканал «360».

На нём виден дом, где находится квартира стрелка, и человек на балконе четвёртого этажа. Отчётливо слышны выстрелы, а затем девушка просит автора видео прекратить съёмку и спрятаться.

Стрельба в Екатеринбурге произошла 30 мая. Пострадали два человека — девятилетняя девочка и сотрудник Росгвардии. Ребёнок остаётся в больнице в тяжёлом состоянии. Силовика после оказания медпомощи отпустили домой.

Стрелка задержали. Дома у него нашли и изъяли пневматическую винтовку и пистолет «Иж», карабин «Вепрь» и 78 патронов, а также пустые бутылки от алкоголя. Мужчине предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса: покушение на убийство двух или более лиц, в том числе малолетнего, совершённое общеопасным способом, из хулиганских побуждений, а также посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Ранее СКР опубликовал фрагмент видео с допросом стрелка. На кадрах видно, что он двигается несколько странно. Это может являться следствием похмелья, поскольку во время стрельбы и задержания мужчина был пьян. Он признался, что помнит, как брал в руки оружие, но не ответил конкретно на вопрос, куда стрелял.