«Повзрослей!»: украинцы ответили Зеленскому на слова о взрывах в Одессе Украинцы призвали Зеленского начать мирные переговоры после взрывов в Одессе

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в своем блоге в Instagram (деятельность соцсети запрещена в РФ) опубликовал снимки разрушенных в Одессе зданий и заявил, что Россия «почувствует ответ». Подписчики в комментариях к посту призвали Зеленского сесть за стол переговоров и «положить конец этому ужасу», а также уничтожить коррупционеров и воров на Украине.

Я научу тебя, что надо делать, Великий Главнокомандующий Зеленский, надо разорвать отношения с НАТО и США и оставаться нейтральным, чтобы на Украине был постоянный мир. Америка в мире порождает проблемы, перестань вести себя как капризный ребенок, ты больше не актер. Повзрослей! — написал один из пользователей.

Подписчица Анна Мики заметила, что любые боевые действия прекращаются только переговорами, и пожелала всем сыновьям и мужьям скорее вернуться домой.

Пользовательница Инесса предположила, что если бои продлятся еще год, от Украины «ничего не останется», а также поинтересовалась, на что тратятся деньги из бюджета страны, и призвала Зеленского заняться чиновниками, которые «разворовывают страну».

Сколько можно? Может уже стоит что-то предпринимать, договариваться? Я не военный эксперт, но что-то же надо делать вразумительное? Люди гибнут! Уже больше года это длится. Мы ждем, когда нас вообще сотрут? Одна и та же мантра: не простим — отомстим! И так уже полтора года! — заявила Мария Ларан.

Ранее член Национальной наркологической лиги Василий Шуров допустил, что Зеленский может страдать от наркомании. Специалист указал на признаки, свидетельствующие о возможной зависимости украинского лидера, такие как шмыганье носом, мимика, «измененное состояние» и «неуместные» обращения к народу своей страны. По мнению медика, политику требуется помощь.



До этого голливудский актер Элайджа Вуд, известный по фильму «Властелин Колец», обратился к президенту Украины с предложением пройти лечение от наркотической и алкогольной зависимости. Артист сообщил, что знает хорошую клинику в США для зависимых людей. Вуд призвал главу Украины следить за своим здоровьем.