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Проходящий потерпевшим по делу Павла Устинова омоновец Александр Лягин заявил в Мосгорсуде, что его травят в социальных сетях. Сегодня, 30 сентября, рассматривается апелляция на приговор Устинову. Он обвиняется в том, что вывихнуд плечо сотруднику Росгвардии.

Идёт давление и на меня, и на Павла. Меня травят в соцсетях, — сказал он.

До этого суд приобщил к материалам дела видеозапись, о просмотре которой ходатайствовала защита. На ней видно, что Устинов делал до задержания. Суд первой инстанции отказался просматривать это видео к делу.

Тверской суд 16 сентября признал Устинова виновным в применении опасного для здоровья насилия по отношению к представителю власти и приговорил к трем с половиной годам колонии общего режима. Вечером того же дня актёр Александр Паль запустил флешмоб в поддержку Павла: его инициативу подхватили десятки актёров, которые записывали видеоролики. 17 сентября у здания администрации президента начались одиночные пикеты с требованием освободить Устинова и других фигурантов «московского дела».

20 сентября Мосгорсуд отпустил Павла Устинова из СИЗО под подписку о невыезде.

Ранее News.ru писал о том, что Павел Устинов встал с пикетом в поддержку политзаключённых.