Потерпевшие по делу Ефремова подготовили к нему иски на 1 млн рублей

https://static.news.ru/photo/3658b22a-c394-11ea-be5a-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Потерпевшие по делу артиста Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, ознакомились с материалами дела и подготовили иски к виновнику аварии на сумму более одного миллиона рублей.

В данный момент мои доверители ознакомились с материалами дела и подготовили иски к Ефремову, — сообщил ТАСС их адвокат Александр Добровинский.

Другой источник уточнил агентству, что речь идёт о сумме «более миллиона рублей».

Как писал NEWS.ru, ранее Добровинский опроверг информацию, что его подзащитные потребовали с Ефремова 40 млн рублей. По данным «Московского Комсомольца», такую сумму потребовали супруга, брат и два сына погибшего в ДТП Сергея Захарова. Якобы свои требования планировала предъявить также его гражданская жена.

Защитник Ефремова Эльман Пашаев при этом заявил, что актёр не раз пытался связаться с семьёй погибшего для выплаты компенсации, а также высказывал желание «усыновить» детей Захарова, но получал отказ. Адвокат отметил, что потерпевшая сторона могла бы получить деньги в большем размере в результате мирных переговоров, а не в рамках уголовного дела.

Ефремов устроил ДТП в центре Москвы 8 июня. Управляя Jeep Grand Cherokee, он выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. Погибшим оказался 57-летний Сергей Захаров, он работал в службе доставки еды. У него в Рязани остались пожилая мать, жена и двое детей.

В момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В его крови обнаружили каннабиноиды и кокаин. Теперь ему грозит реальный срок лишения свободы. Сейчас Ефремов помещён под домашний арест. Ему грозит до 12 лет колонии.