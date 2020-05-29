Поступающим в ординатуру зачтут работу с коронавирусными больными

https://static.news.ru/photo/30588bfa-a19f-11ea-83b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Поступающие в ординатуру получат дополнительные баллы за волонтёрство или работу по выявлению и лечению коронавирусной инфекции. Об этом говорится в приказе Минздрава.

Баллы будут начисляться за «участие в трудовой и (или) добровольческой (волонтёрской) деятельности в сфере охраны здоровья, связанной с осуществлением мероприятий по диагностике и лечению коронавирусной инфекции».

Медицинские работники со средним или высшим образованием за 30 календарных дней работы с коронавирусными больными получат от 50 до 100 баллов в зависимости от полноты ставки. Проходившие практику, связанную с диагностикой или лечением коронавируса, получат 35 баллов за 30 дней. Волонтёрам будет начислено по одному баллу за каждые восемь часов деятельности, говорится в проекте документа.

NEWS.ru писал, что в настоящее время наиболее востребованы выпускники медицинских и педагогических направлений, а также специалисты по цифровым технологиям. Об этом заявили в Минобрнауки.