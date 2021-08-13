Пострадавшим при взрыве автобуса в Воронеже выплатят компенсацию

Губернатор Воронежской области Александр Гусев поручил выплатить пострадавшим при взрыве автобуса и их родственникам компенсации. Об этом глава региона сообщил в своём Telegram-канале.

Принял первые решения по материальным компенсациям. Родные погибших получат по 1 млн рублей. Тяжелораненые — по 500 тыс. рублей. Сумма компенсаций остальным пострадавшим определится позднее, — заявил Гусев.

Сейчас 14 человек находятся в больнице, четверым госпитализация не потребовалась, но медицинскую помощь им оказали. Губернатор пообещал оценить финансовое положение семей и решить, нужна ли кому-то дополнительная помощь. Также Гусев поблагодарил бизнесменов, которые предложили своё участие, и сказал о желании наградить Игоря Пахачева и других оказавших первую помощь людей.

Губернатор заявил, что уже поручил начать проверки транспорта и инструктирование сотрудников. Помимо этого, он предостерёг СМИ от распространения фейков: ложный контент будет передан в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что число жертв взрыва автобуса в Воронеже возросло до двух человек — скончалась ещё одна пострадавшая.