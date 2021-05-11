Посольство США больше не выдаёт россиянам визы

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С 12 мая россиянам перестанут выдавать все виды виз, кроме дипломатических. Американская дипмиссия сокращает объём консульских услуг. Больше заявки на визу подать нельзя.

Посольство заявило, что это вынужденная мера из-за российских санкций, введённых в ответ на ограничительные меры со стороны США. Россия ответила на агрессивные действия американцев в конце апреля.

Консульские услуги будут прекращены и для собственных граждан, предупредила дипмиссия США. В связи с этим американцев, срок визы которых заканчивается в ближайшее время, просят покинуть Россию до 15 июня.

Гражданам США также скоро перестанут предоставлять нотариальные услуги, выдавать свидетельства о рождении детей, обновлять истекающие паспорта. Эти услуги можно будет получить только в экстренных случаях — по запросу и с существенной задержкой.

Из-за действий российского правительства были вынуждены на 75% сократить численный состав консульских учреждений, — сказано в заявлении посольства.

Россия и США дошли до презрительного отношения друг к другу: между странами началась полномасштабная холодная война. Об этом заявил украинский политолог Андрей Головачев. Он считает, что фактический разрыв дипломатических отношений между странами означает, что «железный занавес опустился», писал NEWS.ru.