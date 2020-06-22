Посетителей ВДНХ начнут перевозить бесплатные электробусы

https://static.news.ru/photo/edfb29ce-b44b-11ea-bd6c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 24 июня в обоих направлениях кольцевой дороги ВДНХ начнут курсировать электробусы, которые будут бесплатно перевозить посетителей выставки. Все желающие смогут сесть в транспорт возле арки главного входа.

Электробусы довезут посетителей ВДНХ до нужного павильона или аллеи. Время работы бесплатных перевозчиков на территории выставки — с 09:00 до 21:00. Электробусы будут отправлять каждые 15 минут от арки, по обеим сторонам которой — на Северной и Южной петлях — расположены конечные остановки.

Первый электротранспорт появился на ВДНХ ещё в 1950-х годах. В то время здесь проходила внутренняя троллейбусная линия. В рамках масштабной реконструкции главной выставки страны мы решили возродить транспортные маршруты для гостей, — приводит сообщение пресс-службы ВДНХ телеканал «Москва 24».

Как ранее передавал NEWS.ru, сотрудники ВДНХ подготовили для посетителей три новых тематических маршрута и обновили ещё два, которые пользовались популярностью у гостей в прошлом сезоне.

Один из новых маршрутов носит название «За вдохновением». В ходе получасовой прогулки можно сфотографироваться на фоне самых ярких достопримечательностей выставки.