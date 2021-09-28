Пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 62 регионах России

В Роспотребнадзоре заявили, что в настоящее время эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 62 субъектах РФ. В ведомстве подчеркнули, что в стране помимо коронавирусной инфекции циркулируют преимущественно респираторные вирусы негриппозной этиологии. Об этом сообщают «Известия».

Среди них перечисляются бокавирус, метапневмовирус и основная тройка — риновирусы, респираторно-синцитиальные вирусы и парагрипп.

Мы ожидаем, что будет рост числа респираторных инфекций. Но гриппа пока, к счастью, нет, — заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Эксперт отметил, что очередную эпидемию гриппа можно избежать, если вакцинация населения против вируса пройдёт настолько же успешно, как и в прошлом году. По информации ведомства, в 2020 году прививку от гриппа получили более 80 миллионов россиян в период с сентября до начала ноября.

Ранее стало известно, что из-за пандемии коронавируса в мире произошло сокращение продолжительности жизни людей на десять лет. По мнению врачей, в настоящее время цивилизация находится в ожидании того, как будут разворачиваться события в рамках вакцинации населения Земли при всё ещё действующем коронавирусе.