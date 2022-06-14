Порноактриса рассказала об угрозах после предложения сделки Зеленскому

Фото: Соцсети

Лола Тейлор

Российская актриса фильмов для взрослых Лола Тейлор рассказала об угрозах, которые поступили в ее адрес после публикации видеоролика с предложением Владимиру Зеленскому сдаться. В обмен она предлагала Зеленскому переспать с ней. Об этом она рассказала во «ВКонтакте».

Предлагаю забыть всем о моей шутке глупой. Бывает просто такое: ну вот просто ляпнешь. Ну ляпнула. И чего, теперь меня х…. крыть?, — недоумевает актриса.

Несмотря на это, подписчики Лолы Тейлор поддержали ее, отмечая смелость и решительность актрисы в попытках достижения мира.

Ты чего, серьезно переживаешь из-за этого? На каждый твой видос 500 ответов. Я вообще заорала. А ты молодец. Говоришь то, на что у других кишка будет тонка ляпнуть. Всей душой и сердцем поддерживаю тебя, — заявила одна из поклонниц Тейлор.

Днем ранее Лола Тейлор (также известная как Любовь Бушуева) записала видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием сдаться. В качестве вознаграждения она пообещала, что переспит с ним. Официального ответа от президента Украины не поступило.