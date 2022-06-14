Российская порноактриса предложила Зеленскому сдаться в обмен на секс

Фото: president_of_ukraine/flickr.com

Владимир Зеленский

Российская актриса фильмов для взрослых Лола Тейлор записала видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием сдаться. В качестве вознаграждения она пообещала, что переспит с ним. Ролик был выложен на ее странице во «ВКонтакте».

Зеленский, пожалуйста, брось оружие. Если ты это сделаешь, я тебе дам, — заявила актриса.

Также Тейлор подчеркнула, что эти сражения никому не нужны и Зеленский должен согласиться, чтобы не страдали люди. Официального ответа от президента Украины не поступило.

Подписчики актрисы оценили ее смелость и желание урегулировать отношения между странами. Один из пользователей Сети предложил ей стать новым президентом.

Люба, ты ведь тоже актриса, как и Зеленский, может, тебя на пост президента вместо него? — задал он вопрос.

Другой фанат Лолы посоветовал ей «не лезть в политику», поскольку это «грязное дело».

Ранее Владимир Зеленский в интервью телеканалу ZDF заявил, что «Украина готова вести переговоры только в том случае, если другая сторона готова прекратить боевые действия». В связи с этим он потребовал от Запада более решительных и быстрых мер.