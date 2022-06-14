Зеленский: время на стороне России, а не Украины Зеленский призвал Запад торопиться с поддержкой Киева, так как время играет против Украины

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Владимир Зеленский

Время играет на Москву, а не на Киев, поэтому западу нужно действовать быстрее, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу ZDF. Он подчеркнул, что украинская сторона потеряет все, в случае поражения от России, добавив при этом, что переговоры могут состояться только после прекращения боевых действий.

Необходимо действовать, время играет на Россию, а не на нас. <...> У нас нет сомнений, мы готовы вести переговоры только в том случае, если другая сторона готова прекратить боевые действия, — сказал Зеленский.

Он посетовал, что западные страны не прислушались к Украине заранее — не снабдили достаточным количеством оружия и не ввели упреждающие санкции, чтобы предотвратить начало спецоперации РФ. Вместе с тем он поблагодарил всех партнеров за нынешнюю поддержку.

Также Зеленский раскритиковал канцлера ФРГ Олафа Шольца за позицию Германии в нынешней ситуации. Он упрекнул Берлин в том, что он начал помогать Киеву намного позже, чем США, Великобритания и восточные страны Евросоюза. Украинский лидер призвал канцлера объявить об ужесточении санкций против России.