Зеленский призвал Шольца не балансировать между Россией и Украиной

Фото: president_of_ukraine/flickr.com

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью ZDF раскритиковал канцлера ФРГ Олафа Шольца за позицию Германии в украинском кризисе. Он упрекнул Берлин в том, что он начал помогать Киеву намного позже, чем США, Великобритания и восточные страны Евросоюза. Зеленский призвал канцлера объявить об ужесточении санкций против России и усилении поддержки Украины и ее статуса как кандидата в ЕС.

Шольц и его правительство должны принять решение: не должно быть никаких попыток сохранить равновесие в отношениях между Украиной и Россией, — считает Зеленский.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги планируют совершить совместный визит в Киев. Отмечается, что главными темами визита будут поставки вооружений и поддержка по заявке Киева на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Также не исключено, что три лидера обсудят с президентом Украины Владимиром Зеленским разблокирование украинских портов и коридоров для экспорта зерна в Европу.