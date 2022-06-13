Ведущие европейские лидеры могут скоро совместно приехать в Киев Драги, Шольц и Макрон планируют совершить совместный визит в Киев

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Несколько европейских лидеров планируют совершить совместный визит в Киев, сообщила со ссылкой на собственные источники газета BILD am Sonntag. Речь идет от приезде канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Италии Марио Драги. Это должно произойти в ближайшие дни. В издании отмечают, что главными темами визита будут поставки вооружений и поддержка по заявке Киева на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Поездка, как ожидается, состоится до саммита Группы семи, намеченного на 26–28 июня. Берлин и Париж уже давно вели переговоры по поводу такого совместного визита. Макрон настаивал на том, что поездка должна быть осуществлена лишь после выборов в Национальное собрание, которые пройдут 12 и 19 июня. Идея отправиться еще и с Драги принадлежит французской стороне, — передает издание.

В то же время РБК со ссылкой на итальянскую La Stampa отмечает, что три лидера обсудят с президентом Украины Владимиром Зеленским разблокирование украинских портов и коридоров для экспорта зерна, а власти Италии стремились скрыть информацию о визите.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что на Украине в ближайшее время может наступить мир, но только в случае возможных территориальных уступок киевских властей. Он отметил, что задача Запада — помочь Украине сделать так, чтобы эти уступки оказались наименьшими.

При этом он подчеркнул, что НАТО не участвует в конфликте на Украине и не хочет эскалации боевых действий за пределами страны.