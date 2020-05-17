Попова заявила о необходимости соблюдения летом норм профилактики COVID-19

Летом также будет необходимо соблюдать правила профилактики коронавирусной инфекции нового типа, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Она отметила, что в жару придётся руководствоваться теми же нормами, чтобы снизить риски заражения COVID-19.
Ориентироваться надо на то, что и летом, и в жару нам придётся соблюдать те же правила, — заявила Попова в интервью журналистам телеканала «Россия 1».
Всего на сегодняшний день в России выявлено 281 752 случая коронавируса, зафиксирован 2631 летальный исход. При этом коэффициент распространения коронавируса (Rt) в России находится 17 мая на отметке 0,91.
Как ранее писал NEWS.ru, Попова заявила, что в России остановлен рост распространения коронавирусной инфекции. По её словам, стабилизация отмечается по всей стране.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен