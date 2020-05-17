Попова заявила о необходимости соблюдения летом норм профилактики COVID-19

https://static.news.ru/photo/58bd5320-982e-11ea-840a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Летом также будет необходимо соблюдать правила профилактики коронавирусной инфекции нового типа, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она отметила, что в жару придётся руководствоваться теми же нормами, чтобы снизить риски заражения COVID-19.

Ориентироваться надо на то, что и летом, и в жару нам придётся соблюдать те же правила, — заявила Попова в интервью журналистам телеканала «Россия 1».

Всего на сегодняшний день в России выявлено 281 752 случая коронавируса, зафиксирован 2631 летальный исход. При этом коэффициент распространения коронавируса (Rt) в России находится 17 мая на отметке 0,91.

Как ранее писал NEWS.ru, Попова заявила, что в России остановлен рост распространения коронавирусной инфекции. По её словам, стабилизация отмечается по всей стране.