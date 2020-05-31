Общество

Попова: в РФ не предполагается бесконечного роста тестирования на COVID-19

18:22, 31 мая 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что российские власти не планируют проводить бесконечное и безграничное тестирование на коронавирусную инфекцию.

Производство расширяется, производство сегодня успевает. Бесконечного и безграничного роста тестирования не предполагается, и это не нужно, — заявила Попова в интервью «России 24».

По её словам, Роспотребнадзор работает над созданием экспресс-теста на коронавиурс, но этот вид тестирования можно использовать с оговорками, поскольку у теста высокая погрешность.

NEWS.ru писал, что с начала пандемии в России на коронавирус были протестированы более девяти миллионов человек. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По её словам, всего в РФ зарегистрировано пять ИФА-систем, которые выявляют антитела к коронавируса, и 17 тест-систем методом ПЦР.

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