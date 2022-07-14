Попова предупредила о росте заболеваемости COVID в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С появлением новых подвидов штамма «омикрон» в России заболеваемость коронавирусом возрастёт. Необходимо подготовиться к новым вызовам, несмотря на то что эти разновидности коронавируса не вызывают заболевания в тяжелой форме, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, слова которой приводит РИА Новости.

С появлением новых подвариантов штамма «омикрон» мы увидим рост количества новых случаев, что сейчас наблюдается в столице, но новые подварианты не приводят к более тяжелому течению заболевания, к увеличению количества занятых коек. Вместе с тем готовность к новым вызовам должна быть высокой, — сказала руководитель ведомства.

Ранее в московском оперштабе по борьбе с инфекцией сообщили, что заболеваемость в столице по сравнению с прошлой неделей выросла на 57%. Москвичам посоветовали носить маски в закрытых общественных помещениях. В Роспотребнадзоре накануне заявили, что из-за роста выявленных случаев COVID-19 введение каких-либо противоэпидемических ограничений не требуется. Россиянам порекомендовали соблюдать базовые меры предосторожности. Ранее действовавшие ограничения ведомство полностью отменило в начале июля.

Всемирная организация здравоохранения же призвала правительства всех стран вернуть масочный режим. Глава организации доктор Тедрос Аданом Гебрейесус подчеркнул, что пандемия COVID-19 еще «далека от завершения», а подварианты «омикрона» продолжают вызывать новые волны заражений, госпитализаций и смертей по всему миру.