Попова: оснований для перевода детских садов на удалёнку нет

Глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова исключила перевод детских садов на удалёнку.
По её мнению, эпидемиологических оснований для этого на сегодняшний день нет. Об этом она
На сегодняшний день вопрос не рассматривается, — сказала Попова.
Она отметила, что сейчас не наблюдается никаких оснований для того, чтобы разобщать детей дошкольного возраста.
Ранее NEWS.ru писал о том, что правительство Свердловской области рекомендовало школам продлить осенние каникулы до 14 дней. Высшим и средним учебным заведениям региональные власти с 27 октября посоветовали перевести обучение в дистанционный формат.