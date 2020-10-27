Попова: оснований для перевода детских садов на удалёнку нет

https://static.news.ru/photo/7e0f65d2-187b-11eb-bcb1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова исключила перевод детских садов на удалёнку.

По её мнению, эпидемиологических оснований для этого на сегодняшний день нет. Об этом она заявила в интервью телеканалу «Россия 24».

На сегодняшний день вопрос не рассматривается, — сказала Попова.

Она отметила, что сейчас не наблюдается никаких оснований для того, чтобы разобщать детей дошкольного возраста.

Ранее NEWS.ru писал о том, что правительство Свердловской области рекомендовало школам продлить осенние каникулы до 14 дней. Высшим и средним учебным заведениям региональные власти с 27 октября посоветовали перевести обучение в дистанционный формат.