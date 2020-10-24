Власти Свердловской области рекомендовали продлить школьные каникулы

https://static.news.ru/photo/36b11550-178b-11eb-a51f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Guido Kirchner/dpa/Global Look Press

Правительство Свердловской области рекомендовало школам продлить осенние каникулы до 14 дней. Высшим и средним учебным заведениям региональные власти с 27 октября посоветовали перевести обучение в дистанционный формат. Об этом сообщили представители областного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением коронавирусной инфекции нового типа.

В сообщении отмечается, что вузам рекомендовано перейти в режим использования дистанционным образовательных технологий. Школам посоветовали продлить ровно до двух недель каникулы для учеников.

Всего с начала пандемии на территории Свердловской области коронавирусом заразились 34 782 человека. В течение последних двух недель каждые сутки регистрировалось более 200 новых случаев заболевания среди местных жителей. За прошедшие 24 часа выявлен 281 новый пациент.

В регионе продолжает действовать масочный режим. Власти открыли парки, скверы, гостиницы, кафе, рестораны, торговые точки и крупные магазины. Также работает ряд предприятий сферы услуг. С 12 октября губернатор запретил фан-зоны на концертах, закрыл детские игровые комнаты в торговых центрах и рекомендовал работодателям перевести не менее 30% перевести на «удалёнку», передаёт ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, губернатор Пензенской области Иван Белозёрцев продлил каникулы для школьников на неделю из-за сложной эпидемиологической обстановки. Дети отправятся на отдых 31 октября и вернутся к учёбе 14 ноября.