Попова: иммунитет после коронавируса защищает и от британского штамма

https://static.news.ru/photo/5976f36a-5fc1-11eb-94f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Grant Falvey/Keystone Press Agency/Global Look Press

Людям, перенёсшим коронавирусную инфекцию, не стоит опасаться британского штамма COVID-19. Об этом, выступая на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Уже сегодня очевидно, что иммунитет, сформировавшийся после болезни у людей, инфицированных привычным штаммом коронавируса, остаётся очень эффективен и противодействует британскому штамму с определёнными мутациями, — сообщила Попова.

Она подчеркнула, что продолжается исследование вируса, выделенного в научном центре «Вектор». По словам Поповой, реализация программы происходит в полном объёме и в соответствии с графиком.

Как писал NEWS.ru, специалисты Роспотребнадзора впервые сфотографировали под микроскопом британский штамм коронавируса. Там отметили, что зарегистрированные в России ПЦР-тесты, которые были разработаны учреждениями Роспотребнадзора, способны надёжно выявить заражение британским штаммом, а тест-система ЦНИИЭ ведомства может отличить вариантный вирус от немутантных форм.

В ведомстве добавили, что характерные для британского варианта вируса мутации не оказывают влияния на эффективность вакцины «ЭпиВакКорона», в состав которой входят пептидные антигены, относящиеся к консервативным участкам вирусного белка, не затрагиваемым выявленными у COVID-19 изменениями.