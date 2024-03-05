Произошел массовый сбой в работе YouTube, Google и других сервисов

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Сбой в работе YouTube, сервисов Google и других популярных приложений наблюдается в ряде стран, свидетельствуют данные сайта Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов. Что стало причиной неполадок, не уточняется.

Так, сбои в функционировании наблюдаются в YouTube, сервисах Google, мессенджере WhatsApp, Facebook (деятельность в РФ запрещена), Instagram (деятельность в РФ запрещена), социальных сетях Twitter (X) и Snapchat, видеоплатформе TikTok и других интернет-ресурсах. Пик неполадок пришелся на 19:00 по московскому времени. Российский сервис Сбой.рф нарушения в работе приложений и сайтов не зарегистрировал.

4 марта пользователи сообщили о втором за неделю сбое в работе Telegram в России. Портал Downradar зафиксировал свыше 1200 жалоб. У некоторых не прогружались медиафайлы, а также некорректно отображались сообщения. Большая часть жалоб поступила из Москвы, но также поступали жалобы из Санкт-Петербурга, Ижевска, Екатеринбурга, Новосибирска, Челябинска, Казани, Краснодара и Томска. При этом сервисы Сбой.рф и Downdetector значительного количества жалоб не фиксируют.

Предыдущий массовый сбой в мессенджере был зафиксирован 27 февраля. При этом тогда плохо работали YouТube, Viber, WhatsАpp и «ВКонтакте». Многим удалось избежать сбоя в работе при использовании VPN-сервисов — при подключении к иностранным серверам Telegram и другие мессенджеры и площадки продолжали работать.