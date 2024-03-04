Пользователи сообщают об очередном сбое в работе Telegram

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пользователи сообщают о втором за неделю сбое в работе Telegram в России. Портал Downradar зафиксировал свыше 1200 жалоб. У некоторых не прогружаются медиафайлы, а также некорректно отображаются сообщения.

Большая часть жалоб поступила из Москвы, но также поступали жалобы из Санкт-Петербурга, Ижевска, Екатеринбурга, Новосибирска, Челябинска, Казани, Краснодара и Томска. При этом сервисы Сбой.рф и Downdetector значительного количества жалоб не фиксируют.

Предыдущий массовый сбой в мессенджере был зафиксирован 27 февраля. При этом тогда плохо работали YouТube, Viber, WhatsАpp и «ВКонтакте». Многим удалось избежать сбоя в работе при использовании VPN-сервисов — при подключении к иностранным серверам Telegram и другие мессенджеры и площадки продолжали работать.

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачёв рассказал, что сбой 27 февраля произошел из-за проверки и перенастройки шлюзов Роскомнадзора. По словам представителя Госдумы, проверка была необходима для обнаружения «узких мест», которые могут в будущем привести к возможной разблокировке шлюзов или каналов.