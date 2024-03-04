Сбои Telegram и Google 4 марта: где не работает, связь с блокировкой VPN

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Пользователи Сети снова столкнулись со сбоем в работе мессенджера Telegram, у многих также возникли сложности с доступом к сервисам Google. В каких регионах перестали работать приложения, что известно о восстановлении работы и связано ли это с блокировкой VPN?

Почему не работает Telegram 4 марта

Пользователи Telegram жалуются на сбой в работе мессенджера в России. Как свидетельствуют данные сервиса Downdetector, у части юзеров не загружаются фото и видео, а также голосовые сообщения. Также в измененном виде приходят текстовые сообщения.

Проблемы с доступом фиксируются в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти, Свердловской, Нижегородской и Челябинской областях.

Кроме того, пользователи жалуются на сложности с доступом к сервисам Google: к электронной почте, «Документам» и «Диску». В некоторых регионах пользователи жалуются на проблемы с доступом к YouTube.

Минцифры пока не комментировало ситуацию.

Что известно о последнем крупном сбое

В прошлый раз пользователи мессенджера и ряда других сервисов столкнулись с крупным сбоем 27 февраля. Тогда плохо работали YouTube, Viber, WhatsApp и «ВКонтакте». Тогда многим удалось избежать сбоя в работе при использовании VPN-сервисов — при подключении к иностранным серверам Telegram и другие мессенджеры и площадки продолжали работать.

Ряд Telegram-каналов связывал сбой 27 февраля с тестированием «Чебурнета» — системы, отделяющей суверенный российский сегмент Сети от мирового. Однако эта информация официально не подтвердилась. В Минцифры заявили, что внутренние системы работают штатно и не влияли на работу сервисов.

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачёв рассказал СМИ, из-за чего 27 февраля в России произошел масштабный сбой мессенджеров и других сервисов. По его словам, это случилось из-за проверки и перенастройки шлюзов Роскомнадзора.

«Есть ряд сайтов, платформ недружественных, доступ к которым у наших пользователей будет ограничен. В том числе и ряд VPN‑сервисов, которые работают на территории Российской Федерации нелегально. Соответственно, происходит ряд перенастроек у систем Роскомнадзора, и в рамках этих перенастроек ряд систем могут условно падать. Этот сбой уже не первый. Мы и в прошлом году их наблюдали. Это просто работа по настройке соответствующих шлюзов и фильтров СМО (системы массового обслуживания) Роскомнадзора и технологии, которая будет предотвращать доступ к этим платформам», — объяснил Ткачев.

По словам представителя Госдумы, проверка была необходима для обнаружения «узких мест», которые могут в будущем привести к возможной разблокировке шлюзов или каналов.

VPN (аббревиатура переводится с английского как «виртуальная частная сеть») — обобщенное название технологий, позволяющих обеспечить одно или несколько сетевых соединений поверх чьей-либо другой сети. Использование этого приложения помогает пользователям защитить свои действия в интернете от отслеживания.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Связан ли сбой с блокировкой VPN

Роскомнадзор (РКН) направил 34 уведомления владельцам сайтов с требованием удалить информацию, которая популяризирует средства обхода блокировок доступа к противоправному контенту. Уже шесть страниц были заблокированы за неудаление рекламы VPN. С 28 интернет-страниц владельцы ресурсов оперативно удалили запрещенные материалы.

Как показало исследование, проведенное Региональным общественным центром интернет-технологий, каждый пятый россиянин использует VPN. Из них 40,2% граждан запускают приложение ежедневно, 24,6% — несколько раз в неделю. Более 70% предпочитают бесплатные VPN-сервисы. Большинству опрошенных эта технология необходима для доступа к заблокированным в РФ соцсетям. При этом более 40% респондентов считают, что использование VPN небезопасно.

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