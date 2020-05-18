Получивший условный срок блогер Жуков вновь пожаловался в ЕСПЧ

https://static.news.ru/photo/f1dbe4f4-99af-11ea-9353-fa163e074e61_660.jpg Егор Жуков Фото: АГН «Москва»

Блогер Егор Жуков, осуждённый условно за призывы к экстремизму, направил в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) очередную жалобу по поводу вынесенного ему приговора.

Жуков считает, что его уголовное преследование и вердикт суда имеют политический мотив. По словам блогера, причиной тому послужили его критические высказывания в адрес российских властей. В связи с этим приговор следует расценивать как нарушение статьи 18 Европейской конвенции («Пределы использования ограничений в отношении прав»), полагает он.

Ранее Жуков жаловался в ЕСПЧ на то, что в отношении него были допущены нарушения статей конвенции, касающихся свободы выражения мнения и справедливости судебного разбирательства, сообщает РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, Кунцевский суд Москвы приговорил Жукова к трём годам условно. Кроме того, ему в течение двух лет запретили заниматься видеоблогингом и администрированием сайтов. Жуков попытался обжаловать этот приговор в Мосгорсуде, но апелляция осталась без удовлетворения.