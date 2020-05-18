Получивший условный срок блогер Жуков вновь пожаловался в ЕСПЧ

Блогер Егор Жуков, осуждённый условно за призывы к экстремизму, направил в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) очередную жалобу по поводу вынесенного ему приговора.
Жуков считает, что его уголовное преследование и вердикт суда имеют политический мотив. По словам блогера, причиной тому послужили его критические высказывания в адрес российских властей. В связи с этим приговор следует расценивать как нарушение статьи 18 Европейской конвенции («Пределы использования ограничений в отношении прав»), полагает он.
Ранее Жуков жаловался в ЕСПЧ на то, что в отношении него были допущены нарушения статей конвенции, касающихся свободы выражения мнения и справедливости судебного разбирательства,
Как писал NEWS.ru, Кунцевский суд Москвы приговорил Жукова к трём годам условно. Кроме того, ему в течение двух лет запретили заниматься видеоблогингом и администрированием сайтов. Жуков попытался обжаловать этот приговор в Мосгорсуде, но апелляция осталась без удовлетворения.
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