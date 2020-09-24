Политолог Соловей заявил, что входит в тайную и очень опасную организацию

https://static.news.ru/photo/0ef7206a-fe7a-11ea-bbf6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Соловей/vk.com

Политолог, доктор исторических наук и публицист Валерий Соловей признался, что является ассоциированным членом некой тайной, могущественной и очень опасной организации.

Существуют силы и личности, чьё влияние превосходит любые силы. Они сильнее ФСБ, Службы внешней разведки, управления Генштаба. Это международные неправительственные организации. Таких организаций в мире несколько. Я ассоциированный член восточно-европейского филиала одной из таких организаций, — сказал Соловей в интервью украинскому телеведущему Дмитрию Гордону.

Он заявил, что объединение не имеет отношения к тамплиерам и масонам, а также, что это «не оккультная организация».

Политолог признался, что членство в данном сообществе позволяет ему иметь интеграцию в широкие круги истеблишмента, причём не только в России, но и в европейской и северо-американской части планеты.

Соловей добавил, что о существовании этой организации знает руководство РФ, оно обращалось к её услугам. В России якобы знают, что эта организация не только крайне эффективна, но и чрезвычайно опасна.

Эта организация предоставляет мне некоторые гарантии безопасности. Она не может предоставить мне абсолютные гарантии. Но мой уровень безопасности и защиты довольно высок, — сказал публицист.

Он заявил, что подобных обществ в мире несколько и сейчас почти все из них находятся в конфликте с Кремлём.

Ведущий Дмитрий Гордон ничем не выказывал своего скепсиса, но политолог, чтобы не быть голословным, сообщил Гордону, что может связать его с представителем данной организации. На предложение телеведущий ничего не ответил.

Ранее NEWS.ru писал, что тайная революционная организация Cheollima Civil Defense (второе название — Free Joseon) действует на территории Северной Кореи. По предварительным данным, её участники ведут борьбу против действующей власти. Соратники считают режим Ким Чен Ына диктаторским. В марте 2019 года они попросили граждан КНДР, проживающих и внутри страны и за её пределами, противостоять главе государства любыми методами.