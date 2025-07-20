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20 июля 2025 в 07:00

Похудительные ватрушки — нежные, полезные и очень вкусные!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Похудительные ватрушки — нежные, полезные и очень вкусные! Эти ватрушки идеально подойдут для тех, кто следит за питанием, но не хочет отказываться от любимых десертов. Нежное творожное тесто и сочная начинка с ягодами порадуют даже самых взыскательных гурманов. Готовятся просто, а результат — просто объедение!

Ингредиенты

  • Яйцо — 1 шт.
  • Творог в брикете 0% — 180 г
  • Сливочное масло — 30 г
  • Цельнозерновая пшеничная мука — 120 г
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Ванилин — щепотка
  • Подсластитель — по вкусу

Для начинки

  • Яйцо — 1 шт.
  • Творог 5% — 180 г
  • Клубника — 75 г
  • Ванилин — щепотка
  • Подсластитель — по вкусу
  1. Смешайте яйцо с творогом, подсластителем и ванилином, разомните вилкой или взбейте блендером. Добавьте растопленное масло, затем постепенно всыпьте муку с разрыхлителем и замесите тесто.
  2. Разделите его на 5 частей, сформируйте лепешки с углублением. Для начинки соедините творог, яйцо и подсластитель. Выложите начинку в углубления, сверху добавьте клубнику. Выпекайте при 180 °C 20–25 минут. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили песочный пирог с черной смородиной! Шикарная выпечка из 4 ингредиентов.

творог
завтрак
выпечка
ватрушки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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