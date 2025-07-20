Похудительные ватрушки — нежные, полезные и очень вкусные! Эти ватрушки идеально подойдут для тех, кто следит за питанием, но не хочет отказываться от любимых десертов. Нежное творожное тесто и сочная начинка с ягодами порадуют даже самых взыскательных гурманов. Готовятся просто, а результат — просто объедение!

Ингредиенты

Яйцо — 1 шт.

Творог в брикете 0% — 180 г

Сливочное масло — 30 г

Цельнозерновая пшеничная мука — 120 г

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Ванилин — щепотка

Подсластитель — по вкусу

Для начинки

Яйцо — 1 шт.

Творог 5% — 180 г

Клубника — 75 г

Ванилин — щепотка

Подсластитель — по вкусу

Смешайте яйцо с творогом, подсластителем и ванилином, разомните вилкой или взбейте блендером. Добавьте растопленное масло, затем постепенно всыпьте муку с разрыхлителем и замесите тесто. Разделите его на 5 частей, сформируйте лепешки с углублением. Для начинки соедините творог, яйцо и подсластитель. Выложите начинку в углубления, сверху добавьте клубнику. Выпекайте при 180 °C 20–25 минут. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили песочный пирог с черной смородиной! Шикарная выпечка из 4 ингредиентов.