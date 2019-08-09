https://static.news.ru/photo/2e6a0638-baba-11e9-8c32-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Москомэкспертиза согласовала первый этап строительства подземного торгового комплекса на Павелецкой площади. Общая площадь работ составит более 72 тысяч квадратных метров.

ТЦ войдёт в состав ТПУ «Павелецкий» и будет состоять из четырёх этажей, объединённых пассажами и галереями. Проектом предусмотрены основной и дополнительный входы, а также отдельный заглублённый вестибюль со стороны Садового кольца и подземная парковка на 277 мест.

Прилегающую территорию обещают благоустроить искусственными холмами, газонами с деревьями и скульптурами. По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, город получит новое общественное пространство, сообщает « Москва 24 ».

Новым инвестором проекта по строительству масштабного комплекса стала Группа «МИЦ». Ранее фирма «ТПУ «Павелецкий» принадлежала дочерней структуре турецкой Enka, купившей её в 2016 году у столичных властей на открытых торгах за 315 млн рублей. МИЦ в них также участвовала, но её ценовое предложение оказалось лишь четвёртым: 59,3 млн рублей, писал News.ru.