Подросток из ХМАО прославился из-за упорства в лепке снеговика

https://static.news.ru/photo/1b541d04-1789-11eb-8315-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Школьник из Ханты-Мансийска стал знаменитостью из-за усердия, с которым он попытался слепить большого снеговика. Ролик с его участием разошёлся по различным соцсетям и уже набрал более 100 тыс. просмотров.

На видео, снятом одним из водителей, виден подросток, пытающийся перекатить через пешеходный переход большой снежный ком, размер которого почти превосходит самого школьника.

Что происходит, что происходит у нас в Ханты-Мансийске посреди дороги, — смеясь, задаётся вопросом автор ролика.

В социальных сетях уже предположили, что ребёнок катил снежный шар из другого двора из-за недостатка снега. Но впоследствии стало известно, что школьник так и не довёл начатое дело до конца — в Сети появился снимок брошенного рядом с пешеходным переходном снежного кома.

Ранее NEWS.ru писал, как школьники подмосковного Серпухова исполнили мечту своей учительницы по истории — подняться на воздушном шаре на высоту 500 метров.