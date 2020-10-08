Школьники из Серпухова отправили учительницу в полёт на воздушном шаре

https://static.news.ru/photo/32e61cc8-093e-11eb-9b67-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Школьники серпуховской школы № 9 исполнили мечту своей учительницы по истории полюбоваться закатом прямо в небе.

Благодаря ученикам Кристина Романова в День учителя впервые поднялась в небо на воздушном шаре на высоту 500 метров. По словам педагога, мечта подняться в небо у неё появилась после того, как она прокатилась над Мраморным каньоном в Карелии.

Это особенное удовольствие — с высоты птичьего полёта любоваться желто-зелёными лесами и полями. В такие минуты не хочется ни о чём думать, а только наслаждаться видом, — вспоминает она.

Романова уже шесть лет преподает историю в школе № 9. После окончания университета она решила переехать из Санкт-Петербурга в Подмосковье. По ее словам, Серпухов — город с удивительной историей, для неё как для учителя это идеальное место, сообщает телеанал «360».

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