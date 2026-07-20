Подкормка картошки: для крупных клубней, хорошего вкуса и долгого хранения

В августе картофель вступает в решающую фазу — клубни активно накапливают крахмал и питательные вещества, а зеленая ботва постепенно начинает увядать, и именно в этот период важно правильно скорректировать подкормку, чтобы получить крупные здоровые клубни, которые будут отлично храниться всю зиму.

Картофелю сейчас жизненно необходимы фосфор и калий. Фосфор укрепляет корневую систему и улучшает качество клубней, а калий повышает их крахмалистость, улучшает вкус и устойчивость к болезням. Идеальный вариант для августовской подкормки — суперфосфат (30–40 г на 1 кв. м) и сульфат калия (15–20 г на 1 кв. м) или комплексное фосфорно-калийное удобрение. Эти вещества можно вносить как в сухом виде под перекопку, так и в виде жидкого раствора под корень.

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