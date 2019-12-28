Практически каждый второй житель России (47%) не чувствует уверенности в завтрашнем дне. Таковы результаты опроса, проведённого ВЦИОМ.
Большинство неуверенных в своём будущем приходится на респондентов в возрасте 35-44 лет – 57%. Среди молодёжи (18-24 года) этот показатель составляет 28%, а среди пожилых участников опроса (старше 60 лет) – 36%. При этом авторы исследования отмечают, что 20 лет назад число неуверенных в будущем составляло 63%.
Об уверенности в завтрашнем дне заявил 51% опрошенных. Большинство тех, кто с оптимизмом смотрит в будущее, составляют респонденты возрастной категории от18 до 24 лет – 71%.
Наиболее ясные перспективы у участников опроса на ближайшие один-два года. Об этом заявили 26% опрошенных,
Исследование проводилось 26 декабря. В нём приняли участие 1,6 тысячи человек в возрасте от 18 лет.
Ранее NEWS.ru писал, что большинство россиян недовольны своей работой, но менять её не хотят. В качестве причин неудовлетворённости респонденты называли низкую зарплату, высокие нагрузки, неудобный график и переработки.
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