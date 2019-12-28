https://static.news.ru/photo/77ee2a80-2b19-11ea-8d1f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Практически каждый второй житель России (47%) не чувствует уверенности в завтрашнем дне. Таковы результаты опроса, проведённого ВЦИОМ.

Большинство неуверенных в своём будущем приходится на респондентов в возрасте 35-44 лет – 57%. Среди молодёжи (18-24 года) этот показатель составляет 28%, а среди пожилых участников опроса (старше 60 лет) – 36%. При этом авторы исследования отмечают, что 20 лет назад число неуверенных в будущем составляло 63%.

Об уверенности в завтрашнем дне заявил 51% опрошенных. Большинство тех, кто с оптимизмом смотрит в будущее, составляют респонденты возрастной категории от18 до 24 лет – 71%.

Наиболее ясные перспективы у участников опроса на ближайшие один-два года. Об этом заявили 26% опрошенных, сообщается на сайте ВЦИОМ.

Исследование проводилось 26 декабря. В нём приняли участие 1,6 тысячи человек в возрасте от 18 лет.

Ранее NEWS.ru писал, что большинство россиян недовольны своей работой, но менять её не хотят. В качестве причин неудовлетворённости респонденты называли низкую зарплату, высокие нагрузки, неудобный график и переработки.