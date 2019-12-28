Больше половины россиян недовольны нынешним местом работы. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого социологами аналитического центра НАФИ.
О своей неудовлетворённости заявили 52% респондентов. В качестве причин они назвали низкую зарплату и её задержки, высокую загрузку, неудобный рабочий график, плохие условия труда и переработки.
При этом, отметили исследователи, 77% недовольных работой не планируют её менять. По крайней мере — в течение полугода.
В целом удовлетворены местом работы, но не стали бы его советовать другим 19% россиян,
Только каждый четвёртый опрошенный (25%) полностью доволен своим местом работы и готов рекомендовать его друзьям и близким.
Ранее NEWS.ru писал, что 90% жителей России назвали главной ценностью семью.
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