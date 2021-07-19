Почти четверть россиян заявили о принуждении к вакцинации на работе

Почти четверть россиян (22%) рассказали, что работодатель принуждает их вакцинироваться от коронавируса. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого изданием «ФедералПресс».

Согласно исследованию, 31% опрошенных признались , что их не принуждают к прививкам, потому что «начальству всё равно». Ещё 9% сообщили, что вакцинация в их компании добровольная.

О непринуждении к вакцинации сообщили 38% респондентов, при этом они пояснили, что в настоящее время работают удалённо.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что получает большое количество обращений граждан, сообщающих о дискриминации из-за того, что они не привиты. По её словам, в частности, людям угрожают не пустить летом в отпуск и прекратить выплачивать премии.

Она также отметила, что совершенно непонятной является дискриминация по отношению к переболевшим гражданам, у которых сохраняется высокий уровень антител, а также к тем, кто не может вакцинироваться по медицинским показаниям.