Почти 70% россиян знают точную дату начала Великой Отечественной войны

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Точную дату начала Великой Отечественной войны — 22 июня 1941 года — знают 68% жителей России. Об этом сообщили проведшие опрос на соответствующую тему специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Из всех респондентов чаще других правильную дату называли представители среднего и старшего возрастов. Среди россиян в возрасте от 45 до 59 лет точный ответ на вопрос о начале войны знает 81% опрошенных, среди граждан старше 60 лет — 81%. Как правило, это люди, чьи родственники застали страшные события середины прошлого века.

В этом вопросе оказались не так подкованы молодые россияне. Среди 18-24-летних 43% респондентов назвали ошибочные даты. Во ВЦИОМ отметили, что 4% всех россиян и 11% в самой младшей возрастной группе не знают, в какой день началась война.

Кроме того, только 18% опрошенных верно сообщили, что самым популярным способом почтить память жертв ВОВ является поминание погибших и посещение кладбищ. Подробности жизни воевавших родственников знают 38% респондентов.

Каждый второй также знает, что его родственники воевали, но не знает подробностей или знает только, что те пропали без вести или погибли на войне, — передаёт ТАСС сообщение социологов.

Опрос был проведён 21 июня. В нём приняли участие 1600 граждан РФ от 18 лет.

Как ранее писал NEWS.ru, 11% опрошенных жителей Соединённых Штатов заявили, что США воевали против Советского Союза во Второй мировой войне. Ещё 5% назвали врагом Китай.

Верный ответ дали 77% опрошенных, которые вспомнили о войне против нацисткой Германии. При этом только 67% американцев вспомнили о противостоянии Японской империи, после нападения которой на Пёрл-Харбор Соединённые Штаты вступили в войну на стороне союзников.