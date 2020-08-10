Почти 6,5 тысячи россиян исцелились от коронавируса за сутки

https://static.news.ru/photo/f8bff880-dba6-11ea-b510-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Из российских больниц за минувшие сутки выписано 6 494 пациентов, полностью исцелившихся от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением заболевания.

Таким образом, как следует из официальных данных, общее число выздоровевших за всё время пандемии составляет 703 175 человек.

При этом за сутки зарегистрировано 130 летальных исходов. В целом от коронавируса скончались уже 15 131 пациентов.

Помимо этого, за сутки выявлено 4 945 новых случаев заражения. Официальная статистика инфицирований постепенно подбирается к миллиону — с начала пандемии это уже 897 599 человек. Тем не менее, динамика заболеваемости снижается. По состоянию на 11 августа больны 179 293 россиянина, это на 1679 человек меньше, чем днём ранее.

Ранее NEWS.ru писал, что число случаев заражения коронавирусом во всём мире превысило 20 млн.