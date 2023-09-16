Почему в Москве отменили концерт Сергея Шнурова, при чем тут Пригожин

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров во время выступления

Концерт группы «Ленинград», запланированный на 16 сентября на стадионе «Лужники», был отменен. Телеведущая Ксения Собчак предположила, что это могло случиться из-за связи лидера коллектива Сергея Шнурова с бизнесменом Евгением Пригожиным. Что об этом известно?

Что известно об отмене концерта Шнурова

Первый за год крупный концерт «Ленинграда», который должен был пройти 16 сентября в «Лужниках», отменили. Об этом сообщил билетный оператор Kassir.ru.

Выступление не состоится «по причинам, не зависящим от организатора», говорилось в сообщении. Точные причины отмены мероприятия не сообщались. Вернуть деньги за билеты можно до конца ноября.

«Мероприятие „Ленинград“, запланированное к проведению на площадке БСА „Лужники“ 16 сентября 2023 года в 19:00, отменено по причинам, не зависящим от организатора», — сообщалось поклонникам.

Что сказал Шнуров об отмене концерта

Прошлой осенью лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров заявлял, что концерты группы в Санкт-Петербурге были отменены из-за конфликта с губернатором города Александром Бегловым. Тогда же артист прокомментировал участившиеся случаи отмены выступлений других музыкантов.

«Я считаю, что это несильная позиция. Нельзя говорить людям, что им думать, что им говорить. Пускай говорят что хотят! Тогда у тебя будет мнение, с которым можно спорить», — высказывался он.

В этом году выступление Шнурова вновь было отменено. Артист заявил, что не знает причин произошедшего. Исполнитель пообещал взыскать с организатора ООО «АРТЛАЙФ» обещанный ему гонорар за мероприятие через суд. Он также подчеркнул, что готов к концерту и шоу не состоится по не зависящим от него причинам.

«В целях защиты деловой репутации группировки „Ленинград“, моей личной репутации и исключения повторения подобного принято решение об обращении в суд с одновременным перечислением на депозитный счет суда всей суммы вознаграждения группировки „Ленинград“, включая и моего лично, частично полученного от организатора до проведения запланированного концерта», — сказал Шнуров.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров

В том случае, если суд признает отмену концертов правомерной, певец пообещал компенсировать расходы тех, кто принимал участие в подготовке мероприятия.

«Я надеюсь, что заранее внесенные мной на депозитный счет суда денежные средства позволят компенсировать расходы тех, кто принимал участие в подготовке концерта, в первую очередь, конечно, расходы зрителей», — пообещал музыкант.

Какое отношение к отмене концерта может иметь Пригожин

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак сообщила, что концерт группы «Ленинград» в московских «Лужниках» отменили из-за того, что фронтмен коллектива Сергей Шнуров «был слишком близок к телу» покойного бизнесмена Евгения Пригожина.

«Концерт „Ленинграда“ не состоится, конечно же, не по каким-то мифическим причинам, а по одной и вполне очевидной, и имя ей „Пригожин“. Шнуров был слишком близок к телу, и это сыграло против него. Теперь он не мил губернаторам обеих столиц — и Беглову, и [Сергею] Собянину», — написала она в авторском Telegram-канале.

В Telegram-каналах 7 июля появилась информация, что во время обысков в особняке бизнесмена была якобы изъята запись трека Сергея Шнурова и певицы Зои о Евгении Пригожине.

В июле прошлого года предприниматель говорил, что не является заказчиком песни «Пока так», в которой артист критиковал губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. В тексте сообщалось о «неубранном снеге, угрожающих сосульках и равнодушии Смольного, который не может повлиять на ситуацию». Бизнесмен подчеркивал, что знает певца лично, но общается с ним редко.

«Года до 2005-го я платил Сергею Шнурову деньги, но не совсем ему лично, а через билетную кассу, когда ходил на его концерты. Поэтому если говорить о Сергее Владимировиче, то в нем есть частичка моего финансирования. Но вряд ли больше, чем одна стомиллионная часть», — комментировал Пригожин.

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