Концерт группы «Ленинград» отменили в Москве

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сергей Шнуров

В Москве отменили концерт группы «Ленинград», сообщается на сайте билетного оператора Kassir.ru. Он должен был состояться 16 сентября в 19:00 в «Лужниках». Организаторы заявили, что отмена произошла по не зависящим от них причинам, билеты можно вернуть до 30 ноября.

Мероприятие «Ленинград», запланированное к проведению на площадке БСА «Лужники» 16 сентября 2023 года в 19:00, отменено по причинам, не зависящим от организатора, — говорится в сообщении.

Ранее спектакль «Скамейка» с российским актером Алексеем Паниным и украинской актрисой Верой Куценко в главных ролях отменили в Таллине. Показ, намеченный на 14 октября в Центре русской культуры, не состоится после недавнего задержания Панина в Таллине во время пьяного дебоша. Организаторы сообщили, что не смогли продать необходимое количество билетов на спектакль с участием актера.

Также сообщается, что спектакль с участием Панина, намеченный на 15 октября, отменили и в Латвии, где он должен был выступить в рижском Доме латышского общества. Зрителям, купившим билеты, вернут деньги. Сам Панин назвал причиной отмены спектаклей непрофессионализм организаторов, которые не смогли обеспечить его выступлениям необходимую рекламу. Отмечается, что цена за билет на спектакль «Скамейка» составляла от €35 до €59 (3600–6000 тысяч рублей), их раскупали неохотно.