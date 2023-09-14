Концерты Панина в Латвии и Эстонии отменили после скандала в Таллине Спектакли с Паниным в Латвии и Эстонии отменили из-за непроданных билетов

Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

Алексей Панин

Спектакль «Скамейка» с российским актером Алексеем Паниным и украинской актрисой Верой Куценко в главных ролях отменили в Таллине, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на прибалтийские СМИ. Показ, намеченный на 14 октября в Центре русской культуры, не состоится после недавнего задержания Панина в Таллине во время пьяного дебоша. Организаторы сообщили, что не смогли продать необходимое количество билетов на спектакль с участием актера.

Также сообщается, что спектакль с участием Панина, намеченный на 15 октября, отменили и в Латвии, где он должен был выступить в рижском Доме латышского общества. Зрителям, купившим билеты, вернут деньги.

По данным Telegram-канала SHOT, цена за билет на спектакль «Скамейка» составляла от €35 до €59 (3600–6000 тысяч рублей), их раскупали неохотно. Сам Панин назвал причиной отмены спектаклей непрофессионализм организаторов, которые не смогли обеспечить его выступлениям необходимую рекламу.

Ранее Панина задержали в Эстонии за то, что он испражнился на улице возле массажного салона «Здрава» на улице Пунанэ в Таллине, после чего подтерся травой с газона. На артиста пожаловались в полицию местные жители. В Сеть попал снимок с камеры наблюдения, на котором изображен мужчина со спущенными штанами, похожий на Панина.

После этого Панин устроил пьяный дебош и пытался вломиться в квартиры к таллинцам. Сам он впоследствии уточнил, что узнает себя на кадрах, но было ли это точно, не помнит.