Шнурова могут сделать кандидатом на выборах Шнурова могут выдвинуть в кандидаты на выборы губернатора Псковской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Шнуров

Музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров может стать кандидатом от «Партии роста» на выборах губернатора Псковской области, сообщает «Псковская Лента Новостей», ссылаясь на источник в региональном отделении партии. Выборы главы региона пройдут в сентябре 2023 года

Кроме музыканта, руководство партии рассматривает также кандидатуру руководителя регионального отделения организации Игоря Романова. Окончательное решение по кандидату будет принято в ближайшее время.

Ранее Шнуров опроверг слухи о том, что он планирует покинуть Россию. До этого ряд Telegram-каналов распространили сообщение, что музыкант оформляет гражданство одной из европейских стран и планирует уехать. Шнуров, комментируя отъезд многих российских артистов за рубеж, отметил, что ему «все равно, кто и где проживает».

В прошлом году музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко заявил, что Шнуров прокатился на очередной волне хайпа, исполнив на концерте в «Лужниках» песню о сгоревшей Москве.

По его мнению, в нынешних условиях это «пляски на костях», Шнуров неоднократно хайповал на всевозможных темах, которые набирают популярность, при этом артист часто меняет свою позицию. Рудченко подчеркнул, что для него музыкант ассоциируется со средневековым шутом.