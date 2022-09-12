«Пляски на костях»: Шнурова назвали шутом из-за песни о сгоревшей Москве Продюсер Рудченко назвал Шнурова средневековым шутом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров прокатился на очередной волне хайпа, исполнив на концерте в «Лужниках» песню о сгоревшей Москве, заявил NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко. По его мнению, в нынешних условиях это «пляски на костях», Шнуров неоднократно хайповал на всевозможных темах, которые набирают популярность, хотя сам артист часто меняет свою позицию. Рудченко признался, что для него музыкант ассоциируется со «средневековым шутом».

Это такие пляски на костях в центре нашей страны, не хотелось бы, чтобы какая-та личность начинала подобные игрища. Я никогда серьезно не воспринимал Шнурова. Это такая личность, которая может поменять свою позицию, прохайповать на какой-то теме и при этом выступить с серьезным заявлением. Он для меня всегда ассоциировался со средневековым шутом, который ту или иную тему преподносил в виде комической ситуации. Он играет на грани. Это Шнуров уже показывал неоднократно, — считает Рудченко.

Продюсер напомнил, что все клипы «Ленинграда», которые заходили в тренды на YouTube, были сделаны на грани, на хайповые темы с использованием нецензурных выражений.

Шнуров не чурается сексуальных предпочтений, затрагивает нецензурные выражения, он их часто использует, чтобы выделяться из толпы. Если бы он хотел свою позицию донести творчеством, он бы это делал прилично, как человек искусства и культуры, а он показывает шутовское поведение, — подчеркнул Рудченко.

Видео с выступления Шнурова в «Лужниках» разлетелось по соцсетям. У многих оно вызвало не только возмущение, но и недоумение на фоне сложной ситуации в мире. Председатель «Ветеранов России» Ильдар Резяпов назвал Шнурова хайпожором и призвал привлечь его к ответственности. Он возмутился тем, что Шнуров открыто пропагандирует ненормативную лексику, тем самым «оскверняя культурное пространство страны». Кроме того, музыкант исполняет песню, в тексте которой «чётко обозначено, как ненавидеть Москву и чего желать людям в регионах».