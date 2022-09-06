Сергей Шнуров рассказал о негласном запрете властей на выступления группы Сергей Шнуров рассказал о негласном запрете властей Санкт-Петербурга на выступления группы

Фото: Павел Кашаев/Russian Look/Global Look Press

Сергей Шнуров

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров (Шнур) заявил, что никто с ним не связывался и не говорил, что коллектив запрещен в Санкт-Петербурге. Однако негласный запрет на выступления его команды действует, хотя пользы никому он не принесет, отметил музыкант в комментарии «Невским новостям».

Запрет проявляется в том, что тем людям, которые пытались организовать концерты «Ленинграда», намекали всячески, что если вы привезете группу свою в город, то к вам приедет ОМОН или какие-то другие проверяющие службы, — рассказал Шнуров.

Он считает, что властям города следовало не увлекаться конфликтом с группой из-за ее клипов, а объяснить горожанам причины появления ситуации с уборкой снега и мусора прошлой зимой.

После выхода клипов администрация города не выходила ни на какие контакты с группой, но они и с общественностью не объяснялись. Ладно, бог с ним, если бы я обратил внимание на этот мусор, так ведь вся общественность негодовала, — указал лидер «Ленинграда».

Шнуров отметил, что дело не в деньгах, которых могла недосчитаться группа. Он надеется, что конфликт с властями Петербурга прекратится. Музыкант при этом рассказал о желании помогать властям в решении проблем города. Он добавил, что надеется на скорейшее разрешение «глупой и нелепой ситуации», поскольку никто никому «не должен ставить палки в колеса».

Как и я, впрочем, губернатору не ставлю палки в колеса. Я только ему стараюсь помочь, указывая на недостатки в управлении городом, — заключил музыкант.

Ранее стало известно, что группа «Ленинград» возобновит концертную деятельность, заявил в конце мая Сергей Шнуров. О прекращении существования коллектива музыкант объявил в марте 2019 года. Позже вышло несколько клипов, но выступлений на публике не было. Шнуров также ранее приостановил сотрудничество с телеканалом RTVI, где занимает должность генерального продюсера.