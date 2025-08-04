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04 августа 2025 в 18:10

Почему шея уже не в моде и что на самом деле спасет ваш шашлык

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Лучшее мясо для сочного и нежного шашлыка — не шея, а свиной подчеревок с правильным балансом сала и мяса.

Когда речь заходит о выборе мяса для шашлыка, большинство сразу вспоминает свиную шею. Она популярна и широко используется, но на деле этот «король мангала» далеко не всегда оправдывает ожидания. Почему?

Основная проблема шеи — риск купить сухой и жесткий кусок, особенно если мясо отрезано с края, где жира мало. В таком случае шашлык легко пересушивается, теряя сочность и вкус.

Настоящим спасением станет свиной подчеревок, его еще называют брюшиной или грудинкой. Этот участок — оптимальное сочетание сала и мяса, что обеспечивает сочность и мягкость блюда.

Преимущества подчеревка:

  • Оптимальная структура: мясо с небольшим количеством прожилок легко жуется и приятно на вкус.
  • Идеальная корочка: жир при жарке плавится и покрывает мясо аппетитной золотистой корочкой.
  • Самоорошение: таяние сала пропитывает мясо, делая его мягким и нежным без долгого маринования.

Такое мясо не требует сложных маринадов — достаточно соли, перца и лука для классического шашлычного вкуса. Подчеревок — идеальный выбор для тех, кто ценит сочный, ароматный и нежный шашлык без лишних усилий.

Этот пирог с абрикосово-белковой начинкой — отличный вариант для семейного чаепития. Тесто получается рассыпчатым и нежным, а белковая начинка с фруктами дарит легкость и воздушность десерту.

рецепты
шашлыки
мясо
советы
Валерия Мартынович
В. Мартынович
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