Сексолог рассказала, почему мужчины становятся альфонсами

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В современных моделях взаимоотношений между мужчиной и женщиной уже мало кто удивляется декретному отпуску отца или раздельному бюджету супругов. Однако мужчины, живущие на деньги женщин, известные как альфонсы, не вписываются даже в современные общепринятые нормы. Как представители сильного пола становятся такими, объяснила сексолог и психолог Алия Королёва.

Она напомнила, что всех альфонсов объединяет одно — они паразитируют на чувствах женщины. Однако, как оказалось, есть два типа таких мужчин. И если один может вызвать неприятие, то второй — сочувствие и даже жалость.

Есть те мужчины, которые изначально ищут себе богатую женщину. Как только они добиваются цели, в отношениях с обеспеченной возлюбленной стараются занять угождающую позицию.

Властная женщина, которая всего добилась сама, много чего сделала, — но, как любой женщине, ей хочется чувств, любви, внимания. И тут появляется мужчина, который начинает её боготворить, угождать, делать всё для неё. Конечно, она начинает «плыть» и берёт его к себе, начинает содержать, — приводит слова Королёвой сайт Пятого канала.

Другой тип мужчин — те, кто не собирался становиться «содержанкой» своей второй половины. Однако вышло так, что жизнь свела его с сильной и властной женщиной. Она начинает постепенно подавлять избранника и подвергать сомнению его самооценку. В таких отношениях женщина верит и постоянно внушает мужчине, что он неудачник и ничего не может. И если характер главы семейства мягкий, то он начинает уступать лидирующую роль возлюбленной.

Вдобавок ко всему, он старается не делать ничего сверх меры, так как ему постоянно говорят, что он всё делает не так. Он уходит с работы или находится в вечном поиске занятия по душе. В таких отношениях пара может жить долгие годы.

Будущее у пар, в которых мужчина фактически находится на содержании женщины, бывает разным. Но не беспроблемным — точно. Всё потому, что даже когда обоих всё устраивает, мужчине требуется подкреплять своё мужское начало, пояснила сексолог.

И главная проблема — высокий риск измены. С той, что даст возможность наконец-то почувствовать себя мужчиной и вырасти в собственных глазах, предупредила Королёва.

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